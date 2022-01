Operaasje Fryske Flagge: Pieter Oosterhof út Denemarken oer syn Alvestêdetocht fan 1997

It earste stik nei Starum wie foar de wyn, dat gie bêst. Letter yn it iepen fjild op wei nei Boalsert waard it al in stik dreger. "Ik krige lêst fan de foet om't dy redens sa strak sieten. Ik ha noch by in EHBO-post del west, mar om't ik in healoere wachtsje moast, bin ik trochriden."

Tredde generaasje

Op wei nei Bartlehiem wie it ek swier, tsjin de wyn yn. "It wie kâld en tsjuster, ik fielde my hiel allinnich, al ried ik yn in groep. Ik twivele oft ik it wol helje soe. Us heit hat de tocht twa kear riden en myn pake fjouwer kear, dus ik tocht: it sil my net gebeure dat ik opjou."

It lêste stik waard wer better, wit er noch. "Dat wie fantastysk, we hienen wer foar de wyn. Ik bin berne tusken Aldtsjerk en Bartlehiem, dus ik ried troch myn eigen gebiet. Dat iis op de sleatten koe ik, ek al wie it tsjuster."