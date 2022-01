Stellen nûmerbuorden oantroffen yn dunen Skiermûntseach

In kuierder seach de giele platen lizzen.

De dupearden ha ûnderwilens in duplikaat fan har kentekenplaat krigen en dêrmei binne de orizjinele platen net mear jildich. Om misbrûk foar te kommen wurde de orizjinelen ferneatige.

De platen wienen op ferskate plakken yn it doarp stellen fan bussen en persoane-auto's. Oer de dieders is neat bekend. It is ek net dúdlik wa't de kentekenplaten yn de dunen achterlitten hat en wannear't dat dien is.