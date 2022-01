LDODK begjint it nije jier mei in oerwinning nei spannend duel

Yn de twadde helte begûn LDODK skerp. Troch in goal fan Marlou Kuiper waard it mei noch 12 minuten op de klok 16-16. Efkes letter kaam LDODK sels foar it earst yn de wedstriid op foarsprong.

Spannend oant it lêste momint

LDODK ferdigene dêrnei prima en makke yn tsjinstelling ta yn de earste helte no de kânsen wol ôf. By 21-17 like de wedstriid wol beslikke. Dochs waard it wer spannend: mei noch oardel minút wie it 23-22.

In minút letter makke Randy Oosting der mei in moai skot sels 23-23 fan. Mar it wie noch net ôfrûn: der waard in oertrêding makke op Ran Faber en LDODK krige in strafbal. André Zwart mocht oanlizze en skoarde it winnende punt: 24-23.

Yn it earste duel yn Capelle aan den IJssel wist LDODK ek al mei muoite te winnen (21-24). KCC pakte foar de krystdagen ferrassend de folle winst yn Koog aan de Zaan tsjin KZ en hâldt dêrmei sicht op in plak yn de top-3.