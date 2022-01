Bergsma kritysk op reedrydbûn: "Se meie de massastart wol wat serieuzer nimme"

"Ferline jier hie it dúdlik west, hie ik it leafst mei in Stroetinga oan de start stien", seit Bergsma, "mar dit jier is der net echt in brede kar. Dan moatst kieze út de mannen dy't harren pleatse foar de Olympyske Spelen en de bûnscoach keas foar Sven."

Serieuzer

Bergsma hat it noch net mei Kramer hân oer hoe't se de massastart ride sille. "It is noch fier fuort, mar it hie moai west as je al earder tegearre ride koenen."

It beslút dat Bergsma mei Kramer de massastart docht, is pas koartlyn makke. Trainingstiid is der hast net mear. Bergsma is dêrom kritysk op de reedrydbûn. "De massastart mei wol wat serieuzer naam wurde."