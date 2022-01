Simon Vuyk út Harns is al twa jier ûnderweis mei syn bakfyts troch de provinsje. Syn missy is minsken mei-inoar ferbine en freonskip 'siedzje' troch muzyk, poëzy en ferhalen. It doel is om yn elke Fryske gemeente in rûte ôf te lizzen. De 'Karavaan van de Vriendschap' wie freed yn Drachten.