Antoinette de Jong en Femke Kok pakke goud op EK ôfstannen

De Noar Hallgeir Engebraten en de Rus Sergej Trofimov dûkten al fluch ûnder de tiid fan Kramer. Doe wie it oan Jorrit Bergsma. Hy moast tsjin de Belch Bart Swings. Bergsma wie flugger as Swings, mar moast alles jaan om foar de tiid fan Engebraten út te kommen. Dat slagge úteinlik dochs: 6.13,47.

Bergsma wie dêrmei wis fan in medalje, mar hokker kleur soe it wurde? Yn de slotrit lei Patrick Roest foar op it skema fan de Fries en dat joech Roest net mear út hannen: 6.11,54. Dêrmei is it goud foar Roest en it sulver foar Bergsma.