Eigen relaasje is ynspiraasje foar nij stik fan Jan Arendz en Marijke Geertsma

Se learden elkoar kennen by toanielselskip Tryater. "Ik spile al by Tryater en Jan wie dwaande om hantekens te sammeljen foar it behâld fan it selskip. Yn dy tiid wie Tryater semyprofesjoneel en we woenen in profesjoneel selskip wurde", fertelt Marijke Geertsma.

Persoanlik stik

Se wurkje al jierren mei elkoar en thús binne se ek altyd by elkoar. Oer hoe't je de relaasje goed hâlde, giet it nije stik. Se fregen âld-LC-sjoernalist Bonne Stienstra, dêr't se earder mei wurken, om it te skriuwen.

"Hy kaam mei it idee om wat oer relaasjes te dwaan. It is in persoanlik stik, dêr't we input foar joegen. It is fleurich en sil foar in soad pearen werkenber wêze", seit Jan Arendz.

Beide akteurs binne ûnderwilens mei pensjoen. No binne se dus noch faker by elkoar. "Ek omdat we no tegearre spylje. By Tryater sieten we wolris yn itselde stik, mar hienen we net altyd sênes mei elkoar. No stean we wol mei ús beiden op it poadium", fertelt Geertsma.