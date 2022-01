Jonge otter by Abbegea dearekke troch kraan fan it wetterskip

Jonge otters binne minder mobyl; âldere bisten kinne better fuortkomme. "It is sneu dat dit gebeurd is", seit wurdfierder Michiel Zijlstra fan Wetterskip Fryslân.

Foardat it wurk begûn, is kontrolearre oft der noch beskerme bistesoarten sieten, lykas de otter. De konklúzje wie dat dy der net wienen. Oars wurdt standert noch in aksje útfierd om dy bisten te ferjeien foardat it wurk begjint.

Doe't pynlik dúdlik waard dat der wol otters sieten, is dat dochs noch dien. Der is offisjeel melding dien fan it foarfal by de provinsje.