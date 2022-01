Aldjiersploech Geitefok bringt stellen Hazesbyld werom nei Amsterdam

Mei de aksje woenen se omtinken freegje foar de coronakrisis. "Hazes is bekend fan it nûmer 'Bloed, zweet en tranen' en dat ha de soarchmeiwurkers dien. Se ha har út de naad wurke", leit Fedde de Jong fan de Geitefok út.

Alle nijsstasjons melden de stellerij

Mei in buske binne se nei Amsterdam riden; it byld goed ynpakt mei in matras derûnder. De aksje krige in soad omtinken. "We ha alle nijsstasjons wol helle." De measte reaksjes wienen posityf. Mei de eigener fan it byld, hoarekaman Won Yip, beprate se hoe't se it byld wer op syn plak fêstmeitsje.

En ûnderwilens binne se ek alwer dwaande mei in nije stunt. "We hâlde altyd de eagen iepen, mar hoopje earst op in peaskefjoer."