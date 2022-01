Omrop TIP: Alvestêdetocht fan 1985 (diel 1)

'It sil heve'

Mar ynienen begûn it wer te friezen en klonken de no legindaryske wurden fan Alvestêdefoarsitter Jan Sipkema: 'It sil heve.' De spanning wie om te snijen. Wie it wol fertroud? Soe Fryslân de tastream fan minskemassa's oankinne? It waard úteinlik in grut folksfeest, mar, sa fertelle tsjûgen: it wie in tocht 'op it rântsje'.