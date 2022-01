Winkeleigener iepenet doarren mei crowdfundingsaksje | Minder coronapasjinten yn sikehûzen

Begraffenissen en kremaasjes kinne yn coronatiid faaks net binnen seis dagen plakhawwe. Begraffenisûndernimmers binne dêrom in soad tiid kwyt oan it regeljen fan útstel, skriuwt it AD. It is wetlik fêstlein dat in begraffenis binnen seis dagen nei it ferstjerren plakhawwe moat.

De grutste begraffenisûndernimmer fan Nederlân, DELA, seit dat yn desimber likernôch in kwart fan de begraffenissen útsteld waard yn Nederlân. Yn guon regio's giet it om ien tredde fan de begraffenissen.

Ferklearring fan in dokter

Utstel kin nedich wêze om't krematoaria fol sitte, neibesteanden corona ha of om't se fêstsitte yn it bûtenlân. Foar útstel is in soad papierwurk nedich.

"We moeten een arts raadplegen, die moet een inschatting maken of het lichaam in staat is die periode te overbruggen. En met die verklaring moeten we naar de burgemeester toe, die moet toestemming geven", seit wurdfierder Martijn van de Koolwijk fan DELA tsjin de NOS.