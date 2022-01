Coronanijs 8 jannewaris: Winkeleigener iepenet doarren mei crowdfundingsaksje

Oer oardel wike krije mear as in miljoen famyljes in brief mei de útnûging om harren bern fan 5 oant 11 jier faksinearje te litten tsjin it coronafirus. De Gezondheidsraad en dokters stelle dat it faksin feilich is foar bern. Tagelikertiid is der in oanname dat corona foar jonge bern net mear is as in ferkâldheid.

Yn de measte gefallen is dat sa, mar oars as in 'gewoane' ferkâldheid hat corona in oar, tige seldsum risiko. Nammentlik in ûntstekkingsreaksje, dêr't it ôfwarsysteem fan it bern oerdreaun by reagearret op it firus en organen as it hert, nieren, longen en it brein oanfalt.

De oandwaning hjit MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome Children). Nei skatting hawwe ûngefear 200 bern yn Nederlân MIS-C hân. De helte ûngefear kaam op de IC terjochte, gjin fan de bern is der oan ferstoarn. Sa'n 1 op de 5.000 bern mei in coronaynfeksje hat te krijen mei dizze ûntstekkingsreaksje.