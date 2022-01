Neisleep fan grutte brân op De Gordyk is 'emosjonele rollercoaster'

Dochs hellet Ritmeester nije enerzjy en entûsjasme út de hiele situaasje. Nettsjinsteande de grutte hoemannichte dy't ferlern gien is yn de brân is der neffens him altyd romte foar nije, moaie kânsen. En de rest fan de meiwurkers set ek stânfêst de skouders derûnder.

Ritmeester hat der betrouwen yn dat it bedriuw der wer hielendal boppe-op komt. Mei fearkrêft kin in minske in soad. It wurdt in rouproses fan moannen, of sels jierren, mar sa't Ritmeester seit: "Oan de ein fan it jier moatte we it feestje fiere dat we it rêden hawwe."