Flat ûntromme by brân yn Ljouwert; ien persoan ferwûne

It fjoer ûntstie om goed fjouwer oere yn in kelderboks. Der wie grutte panyk ûnder de bewenners, om't de hal fol reek stie en se dêrtroch net fuortkomme koenen.

De brânwacht hat se fan it balkon rêden en de hiele flat ûntromme. Bewenners fan seis wenningen koenen, doe't de brân út wie, net werom it hûs yn. Se wurde opfongen yn it WTC-hotel.

Ek meardere húsdieren binne út de flat helle, se wurde opfongen troch de Dierenambulance. It is net bekend hoe't de brân ûntstien is.