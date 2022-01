Nije start foar LDODK mei âlde bekende Gerald Aukes

Aukes (55) wie mear as tweintich jier aktyf as kuorbaltrainer. Tusken 2006 en 2012 wie er tige suksesfol mei LDODK. Hy brocht de ploech fan de earste klasse fia de oergongsklasse nei de haadklasse.

Yn 2012 kaam de kroan op it wurk mei de winst yn de haadklassefinale tsjin OVVO. Doe promovearre LDODK as earste Fryske ploech nei it heechste nivo: de Kuorbal League.

Trochgroeid nei topklup

De Grouster naam nei seis seizoenen ôfskied fan LDODK en waard letter haadtrainer by oare klups yn de Kuorbal League: KZ, DOS'46, DVO en Blauw Wit. "It wie moai om myn perioade by LDODK ôf te sluten mei de promoasje", seit Aukes. "En yn de tuskentiid is LDODK trochgroeid nei in topklup yn Fryslân, yn Noard-Nederlân."

Nei in healjier fan "relative rêst", sa't Aukes it sels omskriuwt, is er werom yn de Kuorbal League. No foar it earst mei 'syn' LDODK.

Bestjoerslid Jan Sjoerd Pool helle Aukes werom. LDODK socht in nije trainer, nei't Dico Dik flak foar de krystdagen opstapte. "Dat wie in lang en 'geanimeerd' petear", seit Aukes. "Ik ha de enerzjy om deryn te stappen."