'Otters yn de Grutte Wielen fertsjinje ekstra beskerming'

Foar it grutste part is it natuergebiet mei feilige ferbinings en skermen no sa ynrjochte dat otters net mear hiel maklik ûnder in auto komme kinne. Der is noch wol in ynsammelingsaksje geande om de oansluting mei Vijversburg op krekt sa'n wize te befeiligjen. En de ferbining mei de Alde Feanen is der wol, mar de ynrjochting kin better.

Ek foar it fretten fan de otters kin noch wol wat gebeure, seit Hanneke Godthelp fan de provinsje Fryslân: "Bij de verbinding tussen de polder en de boezem willen we ook kijken of die ook verbeterd kan worden voor de vis. Dat zou ervoor moeten zorgen dat vissen kunnen opgroeien in de polder, en dan komt er daar dus ook meer vis beschikbaar."

Romte foar mear spantsjes

De Grutte Wielen is in Europeesk beskerme natuergebiet en falt ûnder it Natura 2000-netwurk. As it gebiet him ek mei de otter kwalifisearret foar dy status, smyt dat ekstra jild op foar de beskerming fan dit sûchdier.

Dat betsjut net allinnich dat je de ynrjochting ferbetterje kinne, mar ek it behear. Der libje no sa'n twa of trije spantsjes otters en der is romte foar mear. Yn hiel Fryslân is neffens Rintjema plak foar hûnderten otters. "Op dit stuit bestiet de populaasje yn hiel Fryslân ek al út in hûndert of hûndertfyftich bisten, tinke wy."