Popprijs foar Friesland Pop-direkteur Sjouke Nauta, Stjer krijt publykspriis

Hy wit al in plakje foar it jild. "Aan het begin van mijn carrière ben ik hier beland door allemaal mensen die gratis hebben gewerkt bij stichting De Ooievaar. Daarom wil ik het geld aan die initiatiefgroep geven. "

Grutsk op Fryske muzykwrâld

As Nauta werom tinkt oan mominten dy't him by bleaun binne, dan komt it festival Frozenland nei boppen. "Dat hebben we in 1998 georganiseerd en was best groot voor zo'n relatief kleine organisatie. Tot dat moment dacht ik dat ik alles wel kon. Maar toen ben ik er ook wel achter gekomen dat iedereen een grens heeft. "

It meast grutsk is Nauta op alle Fryske muzikanten dy't de kop boppe it meanfjild útstekke. "Maar eigenlijk op iedereen die actief is in de Friese muziekwereld, de muzikanten die zich hebben ontwikkeld, die mooie dingen hebben gemaakt. Dat geeft me de meeste voldoening."