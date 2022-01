De loads stiet flakby in pear hûzen. It is by de brânwacht noch net bekend wat der yn de loads sit. Hoe't de brân ûntstien is, is ek net bekend.

By de bestriding fan in brân komt in soad reek frij. Der binne ek in soad omstanners, dêrom warskôget de brânwacht om út de reek te bliuwen.