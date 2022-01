Hoareka makket stappeplan om rap wer iepen te kinnen

Op de dei dat de lockdown no ôfrint, 15 jannewaris, soenen restaurants iepen kinne, mei ferplichte sitplannen en in tagongsbewiis. Letter kin dat útwreide wurde nei kroegen en ek de nachthoareka.

Neffens de ûnderimmers soarget de kontrôle derfoar dat it feiliger is yn de hoareka as wannear't minsken mei groepen thús sitte.

As alles goed giet, dan soe mids febrewaris alles wer iepen kinne, hopet Kor van der Meulen fan de Fryske ôfdieling fan Koninklijke Horeca Nederland. Ek al moat it publyk dan in coronatagongsbewiis sjen litte kinne.