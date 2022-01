Guon skoallen wer iepen, mar studinten sitte thús: "Alles ferwetteret"

It is net de studintetiid dy't Lotte ferwachte hie. "Je ha it oars foar de eagen. De bân mei dyn klasgenoaten is minder grut. Dy impact wurdt hieltyd grutter. Alles moat hieltyd 'switche' en ek dat is dreech."

'De stêd yn, mear kinst net'

Lotte studearret design en wurket dêrom in soad mei har hannen. "Yn de praktyk is dat better as op dyn keammerke, dus ik hoopje dat de boel rap wer iepen giet. Myn dei sjocht der no frjemd út. Je dogge it húshâlden wat, mar dat is it dan. Sa no en dan de stêd yn, mear kinst ek net."

It ferhaal fan Lotte wurdt troch ferskate studinten op strjitte yn Ljouwert stipe. De rek is der sa stadichoan út.

Foar Korné van der Vegt is de lockdown in grutte tûkelteam. Hy is autistysk en moat struktuer yn syn libben ha. Mar dat falt troch de corona fuort. "Deze tijd is heel bijzonder en heel erg vreemd. Ik kan niet echt wennen. Het is vooral online les, dat is aanpoten."