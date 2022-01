Noed yn Ternaard nei beslút oer mear gaswinning: "We vrezen het ergste"

Tabak: "We vrezen dat de boring bij Ternaard ook door zal gaan. We hopen van niet, maar we vrezen het ergste. Het zou vreselijk zijn voor de Waddenzee en de hele omgeving."

Formulearring yn regearakkoart

Earder waard derfan útgien dat it boarjen nei gas by Ternaard net mear plakhawwe soe. Sa wis binne se dêr no net mear fan. Dat komt ek troch de formulearring hjiroer yn it regearakkoart.