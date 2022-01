Nije plannen CBR 'fraudegefoelich' neffens Fryske rydskoallehâlders

Fraudegefoelich

Beide rydskoallehâlders tinke dat it plan foar de rydskoallehâlders boppedat fraudegefoelich is. Johan de Haan: "Als je een groen vinkje mag halen bij een concurrerende rijschool, en dat is toevallig een vriend van mij, dan geeft hij dat groene vinkje toch vanavond bij de koffie?"

It wurket boppedat ek de oare kant op, tinkt De Haan. Konkurrinten sille net samar tastimming jaan. De Haan: "En dan gaat er automatisch rond dat het een slechte rijschool is."

Momintopname

Syn kollega De Bruin tinkt ek dat it foar argewaasje by rydskoalhâlders soargje sil: "Wêrom soe ik sels net goed bepale kinne oft ien der klear foar is? As ik tink dat myn learling klear is foar it eksamen, mar in oar tinkt dat der noch meardere lessen nedich binne, wêrom tinkt in oar dat? It is ek in momintopname."