EK-titel Kramer op ploege-efterfolging, sulver Antoinette de Jong op 3.000 meter

Kramer ried mei Marcel Bosker en Patrick Roest nei in gouden medalje op de EK ôfstannen. Se rieden mei 3.37,97 in nij baanrekôr yn Thialf. De tiid wie justjes rapper as Noarwegen, dat mei 3.38,92 as twadde einige. It brûns gie nei Italië. Yn totaal diene fiif lannen mei oan dit ûnderdiel.

Trije út trije

It is foar de tredde kear dat Nederlân Europeesk kampioen wurdt op de ploege-efterfolging. It is ek de tredde kear dat de EK ôfstannen organisearre wurdt.

Op de Olympyske Spelen sille Kramer, Bosker en Roest ek it trio foarmje dat de ploege-efterfolging rydt.