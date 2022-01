Cambuur hellet TOP Oss-ferdigener en hopet op Patrick Joosten

Sylla is in linkerferdigener fan 22 jier. Hy hat in amateurkontrakt by TOP Oss en dêrom koene de Ljouwerters him fergees oernimme. Freed is Sylla medysk kard en de klup sil op koarte termyn nei bûten komme mei syn komst. De linkspoat spilet sûnt ôfrûne simmer foar TOP Oss yn de earste divyzje. Dêrfoar kaam er út foar Excelsior Maassluis.

Foeke Booy wol net befêstigje of ûntkenne dat Cambuur Sylla binnenhellet. Wol jout de technysk manager oan dat der in akkoart is mei in spiler.

Patrick Joosten

Cambuur hopet noch mear saken dwaan te kinnen op de transfermerk. "We zijn in gesprek met FC Groningen", jout Booy ta. De Ljouwerters hoopje Patrick Joosten foar in healjier te hieren fan de Grinslanners. De oanfaller sit op in sydspoar en kin Cambuur mear opsjes jaan oan de linkerkant fan de oanfal.

Omdat Issa Kallon en David Sambissa no meidogge oan de Afrika Cup is de spieling dêr nochal tin.