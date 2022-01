Margreet de Graaf fan GGD Fryslân: "Omikron al sichtber yn de sifers"

"We tinke dat omikron al sichtber is yn de sifers", seit Margreet de Graaf fan GGD Fryslân. Op it stuit slacht it firus benammen ta by de groep fan minsken tusken de 18 en 29 jier âld.

"Dat is miskien fan de feestdagen", tinkt De Graaf, "mar ek om't sy miskien mear kontakt ha mei oare regio's, en om't se mear reizgje. It byld is meastentiids dat it nei de âldere leeftiidsgroepen ferskowe sil."

Maatwurk foar de skoallen

Mei it iepengean fan de skoallen op 10 jannewaris sil it tal besmettingen allinne noch mar oprinne. "Mar we nimme it risiko mei ús allen", seit De Graaf. "It is goed dat bern en jongerein no perspektyf ha."

In spesjaal team fan de GGD sil de skoallen aansten advys jaan oer it wol of net iepenbliuwen as it tal besmettingen dêr tanimt. "We sjogge mei de skoalle mei: wat is hjir de situaasje? Dat is echt maatwurk", seit De Graaf dêroer.

Minder boosterprikken as ferwachte

Mei de komst fan de omikronfariant waard ek by GGD Fryslân de urginsje field om it boosterjen rapper ferrinne te litten. Yn Drachten en yn de XXL-priklokaasje fan Ljouwert kinne minsken sûnder ôfspraak in boosterfaksinaasje helje. Ek út oare dielen fan Nederlân wei komme dêr minsken op ôf, lykas fakânsjegongers en ynwenners fan Noard- en East-Nederlân.