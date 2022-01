Boargemaster Buma slút drugswenning oan Catharinahof yn Ljouwert

De plysje hie oerlêstsinjalen en meldingen fan mooglike drugshannel binnenkrigen.



By ien fan de besites fan de plysje oan de wenning wie der in by de plysje bekende drugshanneler yn de wenning dy't 19,54 gram kokaïne by him hie. Dêrneist waard der oan drugshannel relatearre guod fûn, lykas in skeal.



Dêrmei stiet foar de boargemaster fêst dat der sprake wie fan drugshannel.



It is de earste wenning dy't Buma dit jier sletten hat.