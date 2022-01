Alvestêdemusical De Tocht ferkeapet 17.500 kaarten yn de earste trije dagen

De musical oer de Alvestêdetocht giet yn oktober yn premjêre. De Tocht fertelt it ferhaal fan fiif freonen dy't him ride sille.

Kaartferkeap oant yn België

Neffens Foppe van der Veen, kreatyf produsint fan De Tocht, komme de ynteresearren út hiel Nederlân wei. Ek yn België wurde kaarten kocht.

Van der Veen: "Iedereen wil de magie van de Elfstedentocht meemaken en dat is precies onze doelstelling. We willen de herinnering aan De Elfstedentocht voort laten leven, ook voor de generaties die de tocht nooit van dichtbij hebben meegemaakt."

'Spektakelmusical'

It giet, krekt as by de produksje fan Soldaat van Oranje, om in 'spektakelmusical'. Dat hâldt yn dat der in hiel nij teäter boud wurdt. Dat bart oan de Snekertrekweg yn Ljouwert. Yn it teäter komt in iisflier fan 2000 kante meter.