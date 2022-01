De toan fan Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: "Polarisaasje"

Mar se binne net itselde.

Polityk kin neffens Van Dale referearje oan: 1. alles wat te krijen hat mei it bestjoeren fan in lân, provinsje, gemeente ensafuorthinne; 2. de wize datst dyn doel besikest te berikken, belied, gedrachsline; 3. de mienskiplike politisy.

Polarisaasje is de foarming fan tsjinstellingen, fan utersten, fan tsjinstelde poalen, neffens it wurdboek.

Ik fyn polarisaasje in moai wurd, byldzjend en aventoerlik. By polarisaasje stel ik my opkommende befriezing en tanimmende kjeld foar. It ropt bylden op fan iisflakten dêr't beskaving hast net foarkomt en fan aventoerlike poalreizgers dy't de ekstreme utersten ûndersykje doare.

It klimaat kin wol wat mear polarisaasje brûke, as je de term sa lêze, want oan iis en snie is krapte. En dat wylst it belang fan ús uterste poalen foar it klimaat fan alles tusken de twa poalen yn hieltyd dúdliker wurdt. Wa't it klimaat dertuskenyn goed hâlde wol, moat dus ek de uterste poalen net ferjitte.

Yn de polityk is dit net minder wier. Troch definysje 2, hoe't je wat besykje te berikken, kinne tsjinstellingen ûntstean tusken de mienskiplike politisy, tusken politisy en boargers en tusken ferskate boargers, oant yn it ekstreme ta. De maatskippij kin dan sa kâld en bar wurde as in poalflakte oan 'e utersten, mei oerhjitting dêrtusken yn as gefolch. Fyn dan noch mar ris in poalreizger dy't mei gefaar foar eigen libben it aventoer oangean wol.

Foar de Europeeske Uny begjint 2022 mei 6 moanne Frankryk oan it roer. Europa, in projekt dat troch de Frânske presidint 'in boarne fan hoop' neamd wurdt, liedt allinnich ek yn Frankryk ta polarisaasje fan de polityk-maatskiplike soart. It foarsitterskip begûn mei in striid oer hokker flagge der ûnder de Arc de Triomphe hingje moast: de Frânske of de Europeeske. Wy soene dit mei rjocht symboalpolityk neame kinne. Of is it eins symboalpolarisaasje?

Dochs kinne we miskien wat leare fan de Frânske polityk. Yn de lockdown ferline jier waard in wet ynsteld dy't it (ynternasjonale) webwinkels ferbea fergees ferstjoeren fan boeken oan te bieden, om sa de ûnearlike konkurrinsje mei lokale boekwinkels, dy't it no ek fan online bestelle hawwe moasten, tsjin te gean. It idee derachter wie dat je nei de lockdown wolle dat der noch lokale boekwinkels oer binne, in idee dat breed droegen waard en ta in waarmer maatskiplik klimaat late.

Op nijjiersdei, as earste died binnen it EU-foarsitterskip, stelde it Frânske regear in ferbod yn op it yn plestik ferpakken fan farsk griente en fruit, mei it doel yn 2040 al it 'single-use plastic' - mei oare wurden fuortsmytplestik - ferbannen te hawwen. Net wûnderbaarlik is it oanpakken fan de klimaatferoaring ien fan de spearpunten fan it Frânske EU-foarsitterskip. As dit gjin symboalpolityk is, makket de polarisaasje fan it klimaat yn plak fan polarisaasje fan de mienskip faaks dochs noch in kâns."