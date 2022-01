KNMI kundiget koade giel ôf foar freedtejûn oant sneontemoarn

Neffens it KNMI wurdt it lokaal mooglik glêd troch it opfriezen fan wiete parten fan 'e dyk. Dêrneist kin der ek winterske delslach falle.

Ferkearsdielnimmers wurdt frege harren rydgedrach oan te passen en rekken te hâlden mei hinder.

De koade jildt foar hiel Nederlân útsein de Waadeilannen, Noard-Hollân, Súd-Hollân en Seelân.