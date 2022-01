Oanhâlding Haachske drugsdealers liedt ta sluting drugspân Drachten

De twa mannen wurde derfan fertocht dat se yn Drachten yn harddrugs hannelen. De oanhâldingen binne in skoftke lyn al dien.

Oanhâlding nei efterfolging

De earste wie al yn augustus. Doe hold plysje de earste fertochte (21) oan nei in koarte efterfolging. By him waard in fjoerwapen, 72 gram kokaïne en 19 gram heroïne fûn. Hy wurdt derfan fertocht dat er al in skoft harddrugs hannele yn Drachten. De fertochte sit noch fêst.

En yn oktober hat de plysje in man fan 30, dus ek út Den Haag, oanholden foar de hannel yn harddrugs. By him waard 66 gram kokaïne en 20 gram heroïne fûn. Neffens de plysje hannele hy ûnder oare út in wenning oan de Wielewalen yn Drachten.

Foar boargemaster Rijpstra reden om no it hûs ticht te smiten. Op it hûs hinget in poster, wêrop't stiet dat it ferbean is om it hûs binnen te gean.