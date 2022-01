CBR ferpleatst part fan rydeksamens fan Grins nei Drachten

Yn Grins wurdt it Julianaplein opnij ynrjochte en dêrby wurde grutte ferkearsproblemen ferwachte. Wa't tusken 11 febrewaris en 9 maaie in rydeksamen docht by it CBR, kin der dêrom foar kieze om dat yn Drachten, Assen of Winschoten te dwaan.

Praktykeksamens foar de motor en foar de auto mei oanhingwein kinne yn alle gefallen net trochgean yn Grins. Bromfytseksamens en de teoryeksamens noch wol.

In part fan de rydtesten wurdt ek ferpleatst fan Grins nei Fryslân. Dat giet nei It Hearrenfean. By rydtesten beoardielet it CBR oft minsken op in feilige wize meidwaan kinne oan it ferkear. It is wat oars as in eksamen.