Te min boosterprikôfspraken foar prikdoel | Drachtster ûndernimsters 'yn de kjeld'

De útnûgingsbrieven foar in boosterprik moatte uterlik 29 jannewaris by elkenien besoarge wêze. Dat meldt it Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In wurdfierder fan it RIVM erkent dat it betsjut dat guon minsken earst dan in ôfspraak meitsje kinne.

It is net dúdlik hoe grut oft de groep is wêrby't it net slagget om online in ôfspraak te meitsjen. Neffens senioareorganisaasje ANBO makket âlderein leaver telefoanysk in ôfspraak. De GGD ropte earder al op om dizze groep te helpen by it meitsjen fan in ôfspraak fia de webside.