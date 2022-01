Tal Fryske coronabesmettingen groeit wer | Drachtster ûndernimsters 'yn de kjeld'

Froulju dy't faksinearre binne tsjin it coronafirus kinne mooglik krekt wat letter menstruearje as net-faksinearre froulju. It ferskil is minder as in dei en nei alle gedachten tydlik. Dat docht bliken út Amerikaansk ûndersyk, wêrmei wittenskippers misferstannen oer menstruaasjesteurnissen nei coronafaksinaasjes út de wrâld helpe wolle.