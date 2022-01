Lanlik 34.954 nije coronabesmettingen | GGD skaalt XXL-priklokaasje ôf

Nederlân is dwaande mei in ynhelslach wat it setten fan boosterprikken oangiet. Yntusken hat hast 40 persint fan alle folwoeksenen yn ús lân in boosterprik krigen. Dêrmei stiet Nederlân tolfde fan de tritich lannen dy't oansletten binne by sûnenstsjinst ECDC. Boppe-oan de list stiet noch hieltyd Yslân, dêr hat hast 70 persint fan de folwoeksenen in boosterprik krigen.

Woansdei stie Nederlân noch santjinde op de list, in pear wiken lyn hearde Nederlân by de lannen mei it leechste persintaazje boosterprikken.