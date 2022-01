GGD skaalt XXL-priklokaasje ôf | Coronaprotest yn Ljouwert

It Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hopet begjin febrewaris de earste resultaten te hawwen fan it ûndersyk nei oerstjerte yn Nederlân. It RIVM docht it ûndersyk tegearre mei it Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Yn desimber hat de Twadde Keamer it kabinet frege om ûndersyk te dwaan.

Neffens it CBS binne der yn de ôfrûne moannen folle mear minsken ferstoarn as gewoanwei yn deselde perioade. Corona soe mar in part fan de stjergefallen ferklearje kinne. Ferskate âldere-organisaasjes ha it kabinet dizze wike oproppen om faasje efter it ûndersyk te setten. Sy wolle witte oft de oerstjerte te meitsjen ha kin mei bygelyks útstelde soarch of iensumens.