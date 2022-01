Drachtster ûndernimsters 'steane yn de kjeld' en ferkeapje de klean op de stoepe

"De feestjurken foar de krystdagen hingje hjir noch, mar dy passe fansels net mear by dizze tiid. As it heal kin moat de winterkolleksje wol ferkocht wurde, want dêryn sit it jild dat ik nedich haw foar de maitiidskolleksje. En sa reitsje je as ûndernimmer hieltyd fierder yn de problemen."

Hobma en Haisma wiene der langere tiid wis fan dat harren bedriuw de coronakrisis wis oerlibje soe. It bedriuw is acht jier lyn begûn as webwinkel mei as twadde tûke de ferkeap fan klean op festivals.