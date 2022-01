Lêste dei mei direkte oansluting tusken bus en trein yn De Westereen

It is it gefolch fan in beslút fan de provinsje om de rûte te 'strekken': dat betsjut dat de busrûte wol bestean bliuwt, mar dat guon halten ferfalle. "Spitich, mar it is net oars", seit Tjipke Postma fan doarpsbelang.

It doarpsbelang fan De Westereen hat him de ôfrûne moannen hurd ynset om de bushalte, de iennige yn de buert fan it treinstasjon, te behâlden. "Wy ha petearen hân mei de provinsje, mei de deputearre (Avine Fokkens, red). Tegearre mei de gemeente ha wy aksje ûndernaam", fertelt Postma.