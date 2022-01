Justysje wol jeugd-tbs foar fertochte (21) fan wenningoerfal Broeksterwâld

Justysje easke ek in jeugddetinsje dy't lyk stiet oan de tiid fan it foararrest. De fertochte sit in jier fêst: op 5 jannewaris 2021 waard er oppakt. Hy ûntkent dat er de oerfal dien hat.

Jild en telefoans

De oerfaller kaam op de jûn fan 15 desimber 2020 binnen yn it hûs oan de Patrimoniumwei troch oan te beljen. Hy bedrige de bewenster mei in mes en frege om jild. De frou joech wat papierjild, wêrnei't de oerfaller útnaaide. Dy naam noch twa telefoans mei.

'Brakka'

De fertochte soe dyselde jûn tsjin in kunde sein ha dat er in 'âld froutsje' oerfallen hie. Op dat momint hie de plysje noch net bekend makke dat it slachtoffer in frou wie. De fertochte hie boppedat in telefoanpetear mei in neef, wêryn't er de term 'brakka' brûkte: strjittaal foar 'oerfal'.

Neffens saakkundigen is de fertochte fanwegen in tal fersteuringen fermindere tarekkenber.

Slachtoffer wie deabenaud

Omdat de man ûntkent is in jeugd-tbs ûnder betingst neffens de reklassearring net mooglik. Dy advisearre dêrom jeugd-tbs sûnder betingst. It slachtoffer tsjinne allinnich in skeafergoeding yn foar in telefoan en it jild dat meinaam waard. Se wie deabenaud, se tocht dat har oeren teld wienen.

De rjochtbank docht op 20 jannewaris útspraak.