Al moannen mear deaden as foarsein, âldereinorganisaasjes wolle ûndersyk

Yn novimber 2021 bygelyks gie it om 3.500 minsken. In eardere oprop fan Keamerlid Pieter Omtzigt foar sa'n ûndersyk waard oannaam troch de Twadde Keamer, mar it kabinet seit der foarearst net oan te begjinnen. Dy skoot it troch nei it nije kabinet dat takom wike beëdige wurdt.

Unakseptabel, seit Coen van den Heuvel fan de Stichting Fryske âldereinbûnen: "Wij willen duidelijk hebben wat de gevolgen zijn geweest van het beleid. Neem de periode toen Code Zwart dreigde in de ziekenhuizen. Dat was toen al zo in de thuiszorg en in veel verpleeghuizen."