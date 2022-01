"Nije steatssekretaris moat earst betrouwen winne fan taslagge-âlders"

Mei de komst fan in nije steatssekretaris moatte de taslagge-âlders eins wer opnij begjinne, tinkt De Vries. "Van Huffelen siet der midden yn, se wist fan it 'reilen en zeilen'. Wat wit Aukje fan ús, hoe sil se ús helpe? Se hat tasein dat se har best dwaan giet, mar ik bin hiel benijd hoe't se it oanpakke wol."

'It paad bot kwytrekke'

Oer it kontakt mei Van Huffelen wiene somtiden negative lûden, mar neffens De Vries binne de âlders sels wol tefreden oer it wurk fan de D66'er. "Ik fernim no wol by in protte dupearden dat se tefreden oer har wiene, en oer har wurkwize."

Se ûnderstreket dat der foar de taslagge-âlders noch in hiel soad spilet, nettsjinsteande de 30.000 euro dy't oan se tasein is. "Dupearden binne it paad somtiden sa bot kwytrekke, dat se in soad help nedich ha op oare gebieten. Dêr binne ús gemeenten ferantwurdlik foar, mar dêr sit in grutte útdaging."

Yn petear mei de nije steatssekretaris

Dochs giet De Vries út fan 'eerst zien, dan geloven' by de nije steatssekretaris. Se wol dêrom graach mei Aukje de Vries yn petear: yn Buro de Vries, by Omrop Fryslân. "By dizze de útnûging oan Aukje om mei in dupearde yn petear te gean", seit De Vries.