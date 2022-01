Undersyk nei hanneljen plysje, gemeente en IM by jierwiksel yn Noardeast

Yn fiif doarpen yn de gemeente ha ûnfeilige situaasjes en ûngeregeldheden west, meldt it IM. It giet om Ferwert, Eanjum, Kollumersweach, Marrum en Burdaard. Dêrby giet it net allinnich om âldjiersnacht, mar ek om de nacht dêrfoar.

Op ferskate plakken is de ME ynset. "En waar nodig werd geweld toegepast", seit it IM. Dat barde ûnder oare yn de nacht fan 30 op 31 desimber yn Eanjum. By ûngeregeldheden rekke in plysjeman slim ferwûne oan syn gesicht.

Krityk op hanneljen ME

De lêste dagen is út ferskate hoeken krityk kaam op it hanneljen fan de ME yn Kollumersweach en Marrum. Sa sei de befelfierder fan de brânwacht dat de ME te rap oergien is op it brûken fan geweld. En jongerein yn Eanjum seit just it optreden fan de ME soarge foar eskalaasje.

"Wanneer wij geweld toepassen, wordt dit nadien getoetst door een onafhankelijke Commissie Geweldsaanwending", seit Marjan de Ruiter Abma fan it basisteam Noordoost-Fryslân. "De uitkomsten zullen als input dienen in het evaluatieonderzoek."