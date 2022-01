Folle mear skea as tocht mei jierwiksel yn Achtkarspelen

De skea is ek in stik heger wurden as dêr't de gemeente earst op rekkene, seit boargemaster Oebele Brouwer. "We tochten earst dat it wat tafoel. Der wienen bygelyks gjin situaasjes mei in soad opskuor."

Yn de ôfrûne dagen is dúdlik wurden dat de skea dochs heger wie. Der wie skea troch freugdefjurren, opblaasde ôffalbakken en twa fernielde boarterstunen yn Surhústerfean en Koatstertille. De skea oan dy boarterstunen wie yn totaal hast 6.000 euro.

Rol corona en fjoerwurkferbod?

Brouwer baalt derfan, seit er. "Ik bin gjin psycholooch en ik kin net beoardielje hoe bot dit in gefolch is fan de coronabeheiningen, of dat it fjoerwurkferbod in rol spile hat. It is foar my wol dúdlik dat we hjir mei de doarpen en fertsjintwurdigers wurk fan meitsje moatte."

Hy freget him ôf oft freugdefjurren wol sa ûnskuldich binne, as se foar safolle skea soargje, ek al hoegde de brânwacht net yn te gripen.

Oant no ta hat gjinien him meld as feroarsaker fan de skea. De gemeente hat dêr ek gjin tips oer krigen.