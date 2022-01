Sosjaal projekt 't Stationnetje makket kâns op Appeltje van Oranje

Jongeren út Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel dy't oan in doel wurkje wolle, kinne by 't Stationnetje komme. Meiwurkers en saakkundigen stean klear om se te helpen. Dat kin wêze op it mêd fan stúdzje, sûnens, wurk of persoanlike ûntwikkeling.

"Jongeren tussen 16 en 27 jaar ontmoeten andere jongeren, helpen elkaar, leren van elkaar en zo is er een rijke, diverse community ontstaan", sizze de meiwurkers.

Appeltje

De Appeltjes van Oranje gean elk jier nei trije sosjale projekten dy't ferskillende groepen minsken ferbine en soargje dat se (wer) meidogge yn de maatskippij. It tema dit jier is 'Kansengelijkheid voor álle jongeren'.

It Appeltje van Oranje is in priis fan 25.000 euro en in brûnzen byldsje makke troch prinses Beatrix.