Kringloopwinkels sitte fol; guod wurdt brocht, mar net ferkocht

De winkels nimme noch wol guod yn, mar der wurdt neat ferkocht. "De inbreng is elke ochtend open, behalve op zaterdag en er wordt nog flink ingebracht", seit regiomanager Yvon de Vries. "We stimuleren het niet, maar zijn er wel blij mee als het goed, schoon en heel is. Daar zijn we dankbaar voor."

De lockdown moat lykwols net lang mear duorje, oars hawwe se in romteprobleem. Fia Omrin ha se in loads dy't se as opslach brûke meie.

Iepen foar frijwilligers

De Estafette-recyclewinkels yn Fryslân binne net iepen om te winkeljen, mar wol foar de frijwilligers. "We hebben een buurthuisfunctie, de vrijwilligers gedijen het beste bij ritme en regelmaat." By de foarige lockdown wienen se ek ticht foar de meiwurkers en dat is net goed befallen.

Se brûke dizze tiid ek om de winkels skjin te meitsjen en opnij yn te rjochtsjen. Se binne ek aktyf op Marktplaats en op social media. "Maar we hopen natuurlijk dat we gauw weer open mogen."

Ek yn de lêsten weriepene winkel yn Koudum wolle se graach wer iepen. "We ha krekt in ferbouwing hân en moasten doe gau wer ticht. Dat is sa spitich, want it stiet fol. Der giet ommers neat út, mar we nimme wol guod yn", fertelt Jeanet Metzlar.