Lêste ynternasjonale test foar shorttrackers yn oanrin nei Spelen giet net troch

Fanwege de coronapandemy ha ferskate bûtenlânske ploegen har ôfmeld, skriuwt de NOS. De Invitation Cup soe it lêste ynternasjonale toernoai wêze yn oanrin nei de Winterspelen yn Peking, mei shorttrackers út Nederlân, Hongarije Frankryk, Ruslân, België en Israël.

Yn oare foarm

Nettsjinsteande de ôfsizzingen organisearret de KNSB noch wol in toernoai, mei allinnich Nederlânske riders en in beheind tal bûtenlânske riders: Vladislav Bykanov (Israël), Stijn Desmet en Hanna Desmet (België).

"Onze rijders hebben nog een wedstrijdprikkel nodig op weg naar de Spelen in Beijing", seit technysk direkteur Remy de Wit.

Noch ien olympysk startbewiis

By de manlju en froulju wurdt nei it toernoai ek it fiifde plakje yn de Nederlânske olympyske ploech ferjûn.

De Invitation Cup wie eins in toernoai dat it Europeesk kampioenskip ferfange moast. Dat EK soe yn Dresden wêze, mar waard ek al skrast fanwegen it coronafirus.