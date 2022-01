Man bellet 299 kear 112: seis wiken sel

De man hie fierder in meiwurker fan de gemeente Súdwest-Fryslân mei de dea bedrige. De man ferwyt de gemeente dat er syn baan en syn wenning kwytrekke is trochdat syn rydbewiis ynnommen is.

De man libbet no al in skoft yn in caravan, mar hy soe graach yn in wenning wenje, seit syn advokaat. De rjochter fynt 299 kear 112 belje lykwols net in goed middel om dat foar inoar te krijen.