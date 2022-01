Ljouwerter wethâlder Kuiken wol mear jild foar earmoedebestriding

Dat fynt ek wethâlder Hein Kuiken fan Ljouwert. De Fryske haadstêd stiet al jierren yn de top tsien fan gemeenten mei de measte earmoed en besiket der al jierren wat oan te dwaan, mar noch sûnder in soad resultaat.

"Niet de middelen om iets te veranderen"

"Dat heeft ook wel te maken met hoe het in Nederland geregeld hebben: een hele hoop op het gebied van inkomenspolitiek wordt in Den Haag vastgesteld. Gemeentes hebben niet de middelen om iets significant te veranderen als iemand in armoede verkeert", seit Kuiken.

Kuiken hat noed oer de oanpak fan earmoed yn Ljouwert: "Het grootste probleem is dat we de bestaanszekerheid van een hele grote groep mensen niet kunnen waarborgen."

Skulden fuorthelje

In mooglike oplossing foar dy groep soe wêze kinne dat se de skulden net mear hoege te beteljen. "Ik heb een voorstel bij de gemeenteraad liggen voor het experimenteren met het kwijtschelden van schulden", seit de wethâlder. "Die schulden zorgen voor zoveel stress dat je lamgeslagen kunt raken in het leven. Wij gaan kijken of we door het wegnemen van de schuld mensen in staat kunnen stellen om aan hun toekomst te werken."

Neffens Kuiken soe de minister fan Earmoed it tema goed op de aginda sette moatte. Dêrnjonken soenen de gemeenten mear stipe krije moatte by it bestriden fan earmoed: "Dan heb ik het natuurlijk over geld", seit Kuiken.