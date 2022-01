Oprop: stjoer deade hûsspitsmûzen fan Skiermûntseach foar ûndersyk

"Deze muizensoort komt oorspronkelijk niet op Schiermonnikoog voor", fertelt ûndersiker Maurice La Haye.

"Ze kunnen wel zwemmen, maar niet zo'n eind. Dus hij is er door mensen gekomen. Ze zijn waarschijnlijk meegelift in containers of met vakantiegangers meegekomen in een caravan of vouwwagen. Dat weten niet, maar door DNA-onderzoek kunnen we de route achterhalen en kijken hoe ze op het eiland zijn gekomen."

De earste melding fan de hûsspitsmûs op Skiermûntseach wie yn 1982. Op Texel wie dat sa'n tsien jier lyn, mar op It Amelân is it bist noch mar koartlyn oantroffen. Der binne ek eilannen yn Europa dêr't de soart net foarkomt, lykas yn Grut-Brittannië.

Ynheemske soarten beskermje

De mûs kin oare ynheemske soarten ferdringe, sa't dat bard is op Texel. "Ons doel is om de inheemse soorten te beschermen."