Folslein digitale Hynstekeuring 2022 te sjen by Omrop Fryslân

Wa wurdt de kampioen fan 2022?

Sneon 15 jannewaris barst de striid tusken de stamboekhynsten los. Jurre 495 soarge ferline jier foar in unikum, hy waard foar de fjirde kear de algemien kampioen, soe it him dit jier nochris slagje? Hy en noch hiel wat oare hynsten fan it stamboek meie wer har bêste fuotsje foarsette.

De folsleine keuring fan de stamboekhynsten is fan 9.00 oere ôf te folgjen op telefyzje en fia de livestreams op Omropfryslan.nl/hynstekeuring en de Omrop-app. Yn it programma is ek in tal nijsgjirrige items te sjen.