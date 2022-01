Ljouwerters krije mei ôffalapp ynsjoch yn hoefolle se fuortsmite

Mei de app wol de gemeente ynwenners wenne litte oan it nije ôffalbelied dat yn 2023 ynfierd wurde sil. Njonken in fêst taryf betelje Ljouwerters fan dan ôf in bedrach de kilo restôffal.

Yn de app krije minsken in ôffallabel' dêrmei kinne se sjen hoefolle ôffal se fuortsmite yn fergelyk mei oare ynwenners fan de gemeente.